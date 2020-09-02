Лавров: в Белоруссии работают около 200 украинских экстремистов

Сергей Лавров заявил, что Украина причастна к беспорядкам, которые проходят на территории Белоруссии после президентских выборов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем сообщил, что, по информации российской стороны, около 200 экстремистов, которых подготовили на территории Украины, принимали участие в дестабилизации ситуации в Белоруссии после выборов президента. По его словам, сейчас эти лица находятся в республике, отметив, что теперь данным вопросом должны заниматься спецслужбы. Лавров добавил, что лагеря по подготовке экстремистов находятся на территории Украины, а именно в Волынской и Днепропетровской областях, пишет РБК.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна смогла избежать украинского сценария цветной революции.