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Белоруссия смогла избежать украинского сценария цветной революции

02.09.2020 12:15
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Белоруссия смогла избежать украинского сценария цветной революции

Ситуация с протестами в стране постепенно стабилизируется.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей оценил ситуацию в стране на сегодняшний момент. По его словам, республике удалось избежать украинского сценария развития цветной революции, которую хотели запустить в Белоруссии зарубежные организаторы. При этом политик отметил, что хотя в стране все еще сохраняется нестабильная обстановка, но "накал уже значительно ниже", пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть границы для Запада.

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