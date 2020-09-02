Белоруссия смогла избежать украинского сценария цветной революции

Ситуация с протестами в стране постепенно стабилизируется.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей оценил ситуацию в стране на сегодняшний момент. По его словам, республике удалось избежать украинского сценария развития цветной революции, которую хотели запустить в Белоруссии зарубежные организаторы. При этом политик отметил, что хотя в стране все еще сохраняется нестабильная обстановка, но "накал уже значительно ниже", пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть границы для Запада.