В Госдуме одобрили отмену налога на имущество для многодетных семей

Для реализации инициативы потребуется вносить поправки в Налоговый и Семейный кодексы России.

Инициатива по отмене налога на имущество для многодетных семей поможет решить как демографический вопрос, так и вопросы качества и продолжительности жизни. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Политик подчеркнул, что данная инициатива станет еще одной мерой поддержки семей с большим количеством детей, отметив, что для ее реализации необходимо будет внести соответствующие поправки в Налоговый и Семейный кодексы России, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, правительство России больше не будет помогать гражданам и компаниям в связи с эпидемией коронавируса. Россияне должны сами выйти из кризиса за год.