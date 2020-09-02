В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Полиграфическую продукцию запретят фотографировать или копировать до ее приобретения.

На территории России планируют запретить фотографировать книги и печатные издания. Соответствующий законопроект подготовили специалисты Минпромторга. Так, согласно новому документу, фотографирование или копирование продаваемой полиграфической продукции будет запрещено до момента ее приобретения. Такое решение, по мнению разработчиков проекта закона, позволит защитить права продавцов продукции, пишет РИА Новости.

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