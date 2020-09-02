В России за сутки выявлено 4952 случая инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных в России превысило 1 млн человек.

Российские медики зафиксировали 4952 новых случая инфицирования коронавирусом на территории нашей страны. Из них 625 случаев обнаружено в Москве, 158 инфицированных найдено в Подмосковье, а 189 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных COVID-19 в России составило 1005000 человек, выздоровело 821169, скончалось 17414. Медики провели более 37 млн тестов на выявление коронавируса.

Как сообщалось ранее, москвичи старше 60 лет примут участие в тестировании российской вакцины от коронавируса.