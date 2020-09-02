Российскую вакцину будут тестировать на людях старше 60 лет
Испытания будут проводиться на жителях Москвы.
Во время проведения третьего, пострегистрационного этапа тестирования новой вакцины от коронавируса, будут проводиться тесты препарата на группах людей старше 60, 70 и 80 лет. Добровольцев планируется отыскать среди москвичей. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам данные тесты являются важным этапом испытаний для получения информации о действии вакцины на пожилых людей. При этом Гинцбург отметил, что некоторым сотрудникам Центра старше 60 лет и ему самому была сделана прививка и все "чувствуют себя хорошо", пишет РИА Новости.
Как ранее сообщал Капитал страны, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые крупные партии вакцины от COVID-19 в России начнут поставляться в медицинские учреждения уже в сентябре текущего года.
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