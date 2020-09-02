Прокуратура ФРГ не считает дело Навального "особым случаем"

В ведомстве отказались раскрывать данные расследования инцидента с российским оппозиционером.

Федеральная прокуратура ФРГ не предоставила информацию о том, проводят ли сотрудники ведомства расследование инцидента, произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Так, в официальном письме на запрос РИА Новости сообщается, что ведомство публикует данные о своих расследованиях или предоставляет информацию о них прессе только в "особом случае".

Напоминаем, что Минюст Германии получил запрос от российской стороны о правовой помощи по делу оппозиционера Алексея Навального.