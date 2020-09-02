До 500 россиян в неделю смогут въехать в Грецию

Попасть в страну россияне смогут только через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

Греция разрешила россиянам "контролируемый въезд" на свою территорию начиная с 7 сентября. Так, согласно официальному решению властей, в страну будут впускать до 500 россиян в неделю, причем при пересечении границы граждане России должны предоставить бронь на проживание и тест на отсутствие коронавируса на английском языке, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в Грецию. Такое решение, по мнению официальных лиц страны, поможет предотвратить распространение коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее Россия договорилась о восстановлении авиасообщения с Белоруссией.