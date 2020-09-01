Ангела Меркель ответила на угрозы санкций в отношении "Северного потока - 2"

"Северный поток - 2" будет достроен несмотря на сопротивление США.

По информации немецкого телеканала MDR, канцлер Германии Ангела Меркель, во время визита в город Штральзунд, жестко ответила США на желание ввести санкционные ограничения в отношении российского газового проекта "Северный поток - 2". По ее словам, правительство Германии решило, что газопровод будет достроен, даже несмотря на сильное противодействие завершению строительства со стороны Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, немецкие бизнесмены вывели из России порядка 1,1 млрд евро.