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В МИД оценили возможность введения США санкций из-за Белоруссии

01.09.2020 21:47
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В МИД оценили возможность введения США санкций из-за Белоруссии

Россия не вмешивается в дела суверенных государств.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков оценил возможность введения американцами санкционных ограничений в отношении России из-за ситуации в Белоруссии. Рябков заявил, что Россия уважает свободную волю белорусского народа и не вмешивается в суверенные дела Белоруссии. Он посоветовал США, которые по его словам сами вмешиваются в дела других стран, вместо того, чтобы заниматься разработкой санкций, предоставить Белоруссии самостоятельно разобраться со своими делами, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не отворачивался от Москвы, а к США и странам Европы республика обращалась из-за отсутствия понимания с Россией.

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