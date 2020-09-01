Ученые изобрели новый метод хранения данных, благодаря квантовой геометрии

Появление искусственного интеллекта и методов машинного обучения кардинально меняет мир с появлением новых приложений, таких как Интернет вещей, автономные транспортные средства, обработка изображений в реальном времени и аналитика данных в медицине.

В 2020 году глобальный объем данных, по оценкам, достигнет 44 зеттабайт, и он будет продолжать расти, превышая текущую емкость вычислительных устройств и устройств хранения. В то же время соответствующее потребление электроэнергии увеличится к 2030 году в 15 раз, поглотив 8% мирового спроса на энергию. Поэтому снижение энергопотребления и увеличение скорости технологии хранения информации является острой необходимостью.

Исследователи из Беркли под руководством президента Гонконга профессора Сян Чжана, когда он был в Беркли, в сотрудничестве с командой профессора Аарона Линденберга из Стэнфордского университета изобрели новый метод хранения данных: они заставляют слои с нечетными номерами скользить относительно слоев с четными номерами в дителлуриде вольфрама, который толщиной всего 3 нм. Расположение этих атомарных слоев представляет 0 и 1 для хранения данных. Эти исследователи творчески используют квантовую геометрию: кривизну Берри, чтобы считывать информацию. Таким образом, эта материальная платформа идеально подходит для памяти, с независимыми операциями «записи» и «чтения».

Потребление энергии с помощью этого нового способа хранения данных может быть более чем в 100 раз меньше, чем при традиционном методе.

Эта работа является концептуальным нововведением для энергонезависимых запоминающих устройств и потенциально может принести технологическую революцию. Исследователи впервые доказывают, что двумерные полуметаллы, выходящие за рамки традиционного кремниевого материала, могут использоваться для хранения и чтения информации.

Ожидается, что по сравнению с существующей энергонезависимой (NVW) памятью эта новая материальная платформа увеличит скорость хранения на два порядка и снизит затраты на электроэнергию на три порядка, и она может значительно облегчить реализацию возникающих вычислений в памяти и нейронных сетей, пишет phys.org.

Как стало известно ранее, российские ученые изобрели инструмент для беспроводной зарядки нескольких устройств.