Мерцающий квазар намекает на таинственное соседнее плазменное облако

Радионаблюдения подтвердили наличие облака горячей плазмы около Солнечной системы или даже внутри нее. Но его оценка расстояния до сих пор вызывает споры.

Радиоастрономы обнаружили облако горячей плазмы на краю Солнечной системы, и никто не имеет представления о его природе или происхождении.

Исследователи не наблюдали загадочное облако напрямую. Вместо этого они увидели его влияние на радиоволны фонового квазара, известного как J1402 + 5347. Его присутствие заставило свет квазара мигать с интервалом в несколько минут.

«Это впечатляющее мерцание и очень приятный сюрприз», - говорит Марк Уолкер (Manly Astrophysics, Австралия), изучающий внутричасовую изменчивость квазаров, но не участвовавший в новой работе.

До недавнего времени астрономы знали о трех быстро мерцающих квазарах, чьи мерцания указывали на присутствие плазменных облаков на расстояниях в несколько десятков световых лет. Но новое облако гораздо ближе, говорит руководитель исследования Том Оостерлоо (Нидерландский институт радиоастрономии ASTRON).

Межзвездные радиосцинтилляции создают спекл-структуру, сравнимую с спекл-картиной на оптическом изображении звезды, которая возникает в результате атмосферной турбулентности. Когда Земля движется по этой схеме, астрономы наблюдают быстрые изменения яркости.

«Из наблюдаемой частоты мерцания J1402 + 5347, - говорит Оостерлоо, - мы вычислили расстояние всего 0,8 световых года до плазменного экрана, который находится внутри облака Оорта солнечной системы».

Это открытие является первым опубликованным научным результатом, полученным с помощью новых широкоугольных приемников Apertif (Aperture Tile In Focus) на знаменитом 14-тарелочном радиотелескопе Westerbork Synthesis от ASTRON. Apertif увеличил поле зрения прибора в 40 раз, что значительно упростило поиск редких источников.

«Облако плазмы, которое, как считается, имеет диаметр не менее нескольких миллиардов километров (несколько астрономических единиц), могло быть вторжением из межзвездного пространства. Или это может быть какой-то остаток образования Солнечной системы», - говорит Оостерлоо. «Это было бы действительно интересно».

Однако Уокер не уверен в приблизительной близости облака, которая основана на простой идеализированной модели. Каждый из ранее известных мерцающих квазаров, по-видимому, был связан с ближайшей горячей звездой (Вега, Спика и Альхаким или Йота Центавра соответственно), предполагая, что промежуточная плазма каким-то образом была изгнана звездой.

Как обсуждают Оостерло и его коллеги в своей работе, положение нового квазара в небе близко к Алькаиду (Eta Ursae Majoris), который находится на расстоянии чуть более 100 световых лет от Земли.

«Очень маловероятно, что мы получим случайное совпадение между мерцанием и такой горячей звездой, как Алькаид», - говорит Уокер. «Шансы на это меньше одного из 1000 - так что я предполагаю, что они действительно физически связаны».

Но, согласно Оостерлоо, это означало бы невероятно компактное и чрезвычайно вытянутое плазменное облако. Более того, поскольку команда по счастливой случайности обнаружила новый внутричасовой переменный квазар в апреле 2019 года, они обнаружили еще 10 из этих редких источников, которые, похоже, не связаны с близлежащими звездами, хотя промежуточная плазма, похоже, составляет много световых лет.

Радиоастроном Хейли Биньял (CSIRO, Австралия), которая также не принимала участия в новом исследовании, говорит, что она «наивно согласилась бы с аргументами авторов в пользу наличия очень близкого плазменного экрана. Сам по себе я бы сказал, что доводы в пользу очень малого расстояния убедительны, но не на 100% убедительны». По ее словам, последующие наблюдения на других длинах волн и изучение дополнительных мерцающих квазаров помогут укрепить или опровергнуть это утверждение, пишет Sky&Telescope.