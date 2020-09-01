Россия и Белоруссия договорились восстановить авиасообщение

Решение о возобновлении транспортного сообщения было принято по согласованию санитарно-эпидемиологических служб двух стран.

В пресс-службе Минтранса Белоруссии сообщили, что Минск и Москва договорились о постепенном возобновлении авиасообщения между странами, которое ранее было прервано в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Уточняется, что соответствующий протокол о разработке поэтапного плана восстановления авиарейсов был подписан 31 августа 2020 года, пишет "Интерфакс".

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что белорусы и россияне имеют общие корни. Также он выразил уверенность, что два народа сохранят общее "Отечество от Бреста до Владивостока".