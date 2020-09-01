Германия и США обсуждают вопрос введения санкций против СП-2

Немецкий министр иностранных дел сообщил, что Берлин выступает против наложения экстерриториальных санкций, поскольку такие ограничительные меры противоречат международному праву.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине рассказал, что страна ведет переговоры с администрацией США касательно введения новых санкций в отношении энергетического проекта "Северный поток – 2". Также он отметил, что позиция германской стороны по поводу строительства второй ветки газопровода остается неизменной. Маас добавил, что власти Берлина будут самостоятельно решать вопросы, связанные с энергообеспечением страны, пишет РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство проекта "Северный поток - 2" должно быть завершено.