Путин: Россия не является "страной-бензоколонкой"

Владимир Путин отметил, что РФ имеет ресурсы для развития современных технологий, а также готова отвечать на "вызовы сегодняшнего дня".

Лидер России Владимир Путин заявил, что РФ не является "государством-бензоколонкой", какой ее зачастую пытается выставить Запад. Он пояснил, что российская сторона относится к странам, имеющим передовые технологии. Об этом он рассказал 1 сентября на всероссийском открытом уроке "Помнить – значит знать", посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам президента, Российская Федерация оказалась в технологическом плане готова к вызовам пандемии новой коронавирусной инфекции, поскольку в целом во всех регионах страны было организовано дистанционное обучение, пишет РБК.

Напомним, что ранее Владимир Путин исключил переход РФ на дистанционный формат образования.