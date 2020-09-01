Лукашенко: белорусы и россияне сохранят общее Отечество

Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск никогда не отворачивался от Москвы. По его словам, республика обращалась к США и странам Европы, так как не было понимания с Россией.

1 сентября белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с журналистами во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания рассказал, что граждане Белоруссии и России имеют общие корни и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока". Также глава государства отметил, что в последнее время отношения Минска и Москвы стали более прохладными, однако он и президент РФ Владимир Путин извлекли урок из давления западных стран после президентских выборов в республике и начавшихся после них протестных акций. Помимо этого Лукашенко добавил, что Белоруссия и Россия являются не просто партнерами, а братьями, пишет БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что в ответ на действия стран Балтии против белорусской стороны будут введены экономические санкции.