Президент РФ оценил возможность полного перехода на дистанционное образование

Владимир Путин пожелал российским ученикам осознать свои способности, отметив, что сейчас перед детьми открыты все пути и ресурсы современного образования.

Президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока в онлайн-режиме поздравил всех российских школьников и студентов с началом нового учебного года, а также пожелал им успехов в освоении современных знаний и навыков, которые необходимы для решения актуальных задач, стоящих перед страной.

Кроме того глава государства добавил, что Россия не собирается полностью переходить на дистанционное образование, поскольку это "нецелесообразно". По его словам, удаленный формат обучения может стать хорошим дополнением к традиционному способу получения знаний, однако он никогда не сможет заменить реальный процесс образования. Владимир Путин пояснил, что учащимся важна коммуникация не только с учителями, но и с другими школьниками или студентами, так как именно командная работа, которую без живого общения достичь сложно, приводит к достижению самых лучших результатов, пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщил о нововведениях, которые были приняты в учебных заведениях страны с 1 сентября.