Белоруссия может закрыть границы для Запада

В ответ на действия против Белоруссии будут введены экономические санкции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ситуацию с введением запрета на въезд на территорию стран Балтии для него и некоторых высокопоставленных белорусов. По его словам, "матерые" страны не захотели вступать в конфликт с Белоруссией, ведь если будут закрыты границы под Брестом и Гродно, то грузам, скажем, из Германии, будет закрыт проезд на Восток. Тем не менее, эти страны натравили на республику более "слабых" соседей, которым, как выразился Лукашенко, "дали команду фас". При этом белорусский лидер отметил, что в ответ на действия стран Балтии, будут введены экономические санкции, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Литва, Латвия и Эстония объявили президента Белоруссии Александра Лукашенко персоной нон грата и запретили въезд на свою территорию как ему, так и некоторым высокопоставленным белорусам.