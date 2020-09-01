Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
01 СЕН, 15:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 СЕН, 15:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Лавров отреагировал на критику Запада по ситуации с Навальным

01.09.2020 12:43
Комментарии
Лавров отреагировал на критику Запада по ситуации с Навальным

Россия проводит все необходимые действия для расследования инцидента, произошедшего с оппозиционером.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Запада в том, что Россия не проводит расследование ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Лавров отверг все обвинения подчеркнув, что МВД проводит расследование инцидента, произошедшего с Навальным, начиная с момента его госпитализации. А решение о начале следственных действий будет принято по результатам предварительного расследования. Также Лавров подчеркнул, что немецкие врачи до сих пор не предоставили российской стороне данные анализов Навального, на основании которых было сделано заключение о его отравлении, пишет ТАСС.

Ранее Минюст Германии подтвердил получение запроса о правовой помощи по делу оппозиционера Алексея Навального от российской стороны.

Комментировать (без регистрации)
Германия может ввести санкции против России из-за Навального
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
Экономика

Россияне заплатят по долгам производителя SSJ-100

Россияне заплатят по долгам производителя SSJ-100
Экономика

«Газпрому» предрекли банкротство

«Газпрому» предрекли банкротство
Экономика 1

Россияне загнали себя в ипотечное рабство. Долг достиг 8 трлн рублей

Россияне загнали себя в ипотечное рабство. Долг достиг 8 трлн рублей
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов

В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов

В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана

В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана

Новости дня

14:59 Президент РФ оценил возможность полного перехода на дистанционное образование Президент РФ оценил возможность полного перехода на дистанционное образование
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:32 Белоруссия может закрыть границы для Запада Белоруссия может закрыть границы для Запада
11:51 В СФ рассказали о нововведениях в школах с 1 сентября В СФ рассказали о нововведениях в школах с 1 сентября
11:25 Количество инфицированных COVID-19 в России превысило миллион человек Количество инфицированных COVID-19 в России превысило миллион человек
10:49 Арестованы акции Башкирской содовой компании Арестованы акции Башкирской содовой компании
10:11 Население России достигнет рекордного сокращения за 14 лет Население России достигнет рекордного сокращения за 14 лет
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03:33 В России миллион инфицированных коронавирусом В России миллион инфицированных коронавирусом

Узнай, страна!

13:50 В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:10 В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана
12:37 На Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке На Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке
31 АВГ, 17:15 В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес
31 АВГ, 16:05 ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии? ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?
31 АВГ, 14:36 На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 АВГ, 12:42 В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал» В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»
28 АВГ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы? ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?
28 АВГ, 12:20 В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
28 АВГ, 11:52 В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter