Лавров отреагировал на критику Запада по ситуации с Навальным

Россия проводит все необходимые действия для расследования инцидента, произошедшего с оппозиционером.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Запада в том, что Россия не проводит расследование ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Лавров отверг все обвинения подчеркнув, что МВД проводит расследование инцидента, произошедшего с Навальным, начиная с момента его госпитализации. А решение о начале следственных действий будет принято по результатам предварительного расследования. Также Лавров подчеркнул, что немецкие врачи до сих пор не предоставили российской стороне данные анализов Навального, на основании которых было сделано заключение о его отравлении, пишет ТАСС.

Ранее Минюст Германии подтвердил получение запроса о правовой помощи по делу оппозиционера Алексея Навального от российской стороны.