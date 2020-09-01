В СФ рассказали о нововведениях в школах с 1 сентября

Более 18 млн школьников начинают новый учебный года, а в первый класс пойдут порядка 1,9 млн маленьких россиян.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова поздравила учащихся и преподавателей с началом учебного года и рассказала, какие нововведения приняты в учебных заведениях с 1 сентября.

В первую очередь нововведения коснутся санитарно-эпидемиологических норм, таких, как отмена торжественных линеек, ежедневное измерение температуры, специальные графики перемен, завтраков, а также начала и окончания занятий для каждого класса, дезинфекция помещение, дополнительные входы и выходы из здания школ и многие другие.

Начиная с 1 сентября младшеклассники (с 1 по 4 классы) начнут получать горячее питание, а к 2023 году горячими обедами должны быть полностью обеспечены все ученики до 4 класса во всех российских школах.

Также, с 1 сентября вводится специальная программа воспитания учеников, которая введена в школах по поручению президента России Владимира Путина. По ее словам, воспитательная работа станет неотъемлемой частью образовательного процесса во всех учебных заведениях.

Одним из нововведений нового учебного года станет оплата работы преподавателей. Так, классные руководители, а это 74% педагогов, будут получать специальную доплату, а также начнут производиться выплаты по программе «Земский учитель».