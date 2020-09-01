Количество инфицированных COVID-19 в России превысило миллион человек

Всего в России проведено более 36,9 тестов на наличие коронавируса.

За минувшие сутки российские медики обнаружили 4729 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве выявлен 641 случай заражения COVID-19, в Подмосковье медики зафиксировали 156 новый случаев за сутки, а в Санкт-Петербурге - 185.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России превысило миллион человек и достигло 1000048, выздоровело 815705, скончалось 17299 человек.

Как ранее сообщал Капитал страны, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что уже в сентябре начнутся крупные поставки вакцины от коронавируса.