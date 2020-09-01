Арестованы акции Башкирской содовой компании

Арест наложен в качестве обеспечения по иску Генпрокуратуры России о незаконности приватизации БСК.

Арбитражный суд Башкирии принял решение об аресте акций Башкирской содовой компании (БСК) на то время, пока происходит проверка законности отчуждения доли государства в предприятии. Обыкновенные акции БСК арестованы в качестве обеспечительной меры до того момента, пока идет следствие по делу о незаконной приватизации компании и потере контроля государства над предприятием, пишет РБК.

Как стало известно ранее, Генеральная прокуратура, по поручению главы России Владимира Путина, организовала проверку законности приватизации Башкирской содовой компании, во время которой были выявлены нарушения.