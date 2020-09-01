Население России достигнет рекордного сокращения за 14 лет

Сокращение населения составит 158 тыс. человек в текущем году.

Согласно проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, общее количество населения нашей страны в текущем году сократится на 158 тыс. человек. Это максимальный показатель за 14 лет. Также вырастет и показатель бедности россиян, который к концу года достигнет 13,3%, пишет РБК.

Подробнее о событии читайте в материале Капитала страны "Правительство смирилось. Население России сократится, бедность вырастет".