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В России миллион инфицированных коронавирусом

01.09.2020 03:33
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В России миллион инфицированных коронавирусом

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло миллиона человек.

Количество инфицированных коронавирусом в России продолжает расти. Сегодня, 1 сентября, в нашей стране насчитывается более одного миллиона зараженных коронавирусной инфекцией. Тем не менее власти страны приняли решение не переносить начало учебного года и школьники, студенты и педагоги начнут посещать занятия в учебных заведениях. И хотя власти пообещали сделать все, чтобы защитить участников процесса обучения неизвестно, как открытие школ и начало учебного сезона скажутся на санитарно-эпидемиологической ситуации в России, не спровоцирует ли это начало второй волны коронавирусной инфекции.

Ранее в Минпросвещения заявили, что вакцинация учителей против COVID-19 будет добровольной.

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За сутки в России выявлено 4993 новых случая инфицирования коронавирусом
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