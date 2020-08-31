Лукашенко объявлен персоной нон грата

Латвия, Эстония и Литва запретили президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на свою территорию.

Министерства иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы внесли президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд на территорию их стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. По его словам въезд в страну Лукашенко, а также 29 высокопоставленным белорусам, включая и сына белорусского лидера Виктора, запрещен на неопределенный срок. Запрет введен из-за причастности к фальсификации президентский выборов в Белоруссии и насильственному подавлению протестов, пишет РБК.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны разрабатывают новый проект Конституции страны, который будет вынесен на всенародное голосование.