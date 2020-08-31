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Кето диета и прерывистое голодание могут нанести вред сердцу

31.08.2020 19:17
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Кето диета и прерывистое голодание могут нанести вред сердцу

Новое исследование ученых показывает риски и преимущества для сердца самых популярных сегодня модных диет, включая кето диету и прерывистое голодание.

В обзоре существующих научных исследований модных кетогенных диет и прерывистого голодания, исследователи из National Jewish Health пришли к выводу, что эти диеты действительно помогают людям похудеть в краткосрочной перспективе, а некоторые данные свидетельствуют о том, что они могут способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Однако эти диеты также позволяют употреблять продукты, которые, как известно, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и вряд ли будут столь же эффективны в профилактике сердечных заболеваний, как общепринятые рекомендации по питанию, которые в настоящее время рекомендуются экспертами в области здравоохранения.

«Благодаря таким диетам, как кето и прерывистое голодание, социальные и популярные СМИ наводнены заявлениями, обещаниями и предупреждениями, которые в лучшем случае не подтверждены, а в худшем - вредны для вашего здоровья», - сказал Эндрю Фриман, доктор медицины, директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и благополучию в National Jewish Health и соавтор исследования. «Диеты, рекомендованные экспертами в области здравоохранения, такие как растительные и средиземноморские диеты, были тщательно изучены на предмет безопасности и эффективности и убедительно продемонстрировали, что они улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы».

Кето - это диетический подход с очень низким содержанием углеводов, который отправляет организм в состояние кетоза, метаболического состояния, при котором он имеет ограниченный доступ к глюкозе и вместо этого в основном питается жиром. Хотя ограниченное исследование кето-диеты показывает, что те, кто ее придерживается, изначально теряют вес, согласно 12-месячным данным, она, как правило, не является устойчивой. Также неясно, вызвана ли потеря веса кетозом или просто ограничением калорий.

Исследователи также обеспокоены типом и количеством жира, потребляемого людьми, соблюдающими кето-диету. В то время как существующие исследования строго контролировали тип жиров и продуктов, которые потребляли участники, многие из тех, кто пробует кето, потребляют большое количество нездоровых насыщенных жиров, что связано с повышенным риском сердечных заболеваний и высоким уровнем липидов в крови. Есть также доказательства того, что соблюдение кето-диеты в течение длительного периода времени может привести к укреплению артерий, и несколько исследований показали, что те, кто придерживается кето-диеты, имеют больший риск смерти.

Кето, тем не менее, является многообещающим средством лечения диабета: исследования показывают повышение уровня глюкозы, а также более низкие уровни глюкозы и инсулина натощак у мышей, получавших кето-диету. Для подтверждения этих преимуществ и оценки риска необходимы дальнейшие исследования, прежде чем кето будет рекомендовано клинически.

Исследователи также с оптимизмом смотрят на потенциальную пользу для здоровья от прерывистого голодания, но опасаются возможных подводных камней. Существует множество практик, называемых «прерывистым голоданием», при этом одни постятся без еды в течение всего дня, а другие ограничивают прием пищи определенными часами дня. Эксперты также обеспокоены тем, что голод, вызванный голоданием, заставляет многих людей переедать, когда приходит время еды, или делать нездоровый выбор, который отрицательно сказывается на здоровье их сердечно-сосудистой системы.

Большинство текущих данных о потенциальных преимуществах прерывистого голодания получены из исследований на животных, которые показали увеличение продолжительности жизни, потерю веса, снижение артериального давления, улучшение толерантности к глюкозе и контролируемый уровень липидов.

«Потенциальные риски прерывистого голодания, которые требуют дальнейшего изучения, включают эффекты голодания и то, как оно может повлиять на функцию органов», - сказал доктор Фриман. «Для диабетиков особенно важно поговорить со своим врачом перед тем, как попробовать прерывистое голодание, чтобы обсудить, как контролировать свое заболевание и риск гипогликемии, которая может возникнуть при пропуске регулярных приемов пищи».

Несмотря на скромные данные о благоприятных эффектах обоих диетических подходов, ни кето, ни прерывистое голодание не рекомендуются для лечения или профилактики каких-либо состояний до тех пор, пока масштабные долгосрочные исследования не смогут более точно изучить их влияние. Вместо этого эксперты рекомендуют диеты, которые были тщательно изучены и научно доказаны, чтобы предотвратить или даже обратить вспять проблемы сердечно-сосудистой системы, такие, как средиземноморская диета, диета на основе цельных растений и диетические подходы Национального института здравоохранения к борьбе с гипертонией (DASH). Все они имеют общую основу, которая включает фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельнозерновые, пишет EurekAlert.

Как стало известно ранее, ученые доказали, что растительные диеты с содержанием углеводов полезны при диабете.

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