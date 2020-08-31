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Лукашенко: нужно создать систему, не завязанную на личности президента

31.08.2020 19:11
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Лукашенко: нужно создать систему, не завязанную на личности президента

Александр Лукашенко подчеркнул, что разрабатываемый проект обновленной Конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное голосование.

31 августа лидер Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда страны Валентином Сукало заявил, что существующая в республике общественная система отчасти носит "авторитарный характер". Он считает, что такой подход привел к ситуации, когда глава государства охраняет независимость судов. По словам Лукашенко, в Белоруссии необходимо выстроить другую систему, которая не будет завязана на личности президента. Также он попросил Сукало включиться в работу по подготовке обновленного варианта Конституции. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на агентство "БелТА".

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал, что власти республики контролируют ситуацию на территории Белоруссии.

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