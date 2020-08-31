Орешкин: нужно создавать условия для развития бизнеса

Максим Орешкин отметил, что меры поддержки экономики, введенные летом на фоне пандемии коронавируса, по-прежнему продолжают действовать.

Помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал журналистам, что антикризисные экстренные меры по поддержке российской экономики теряют свою актуальность, сейчас перед правительством стоит задача ее постепенного восстановления. Также он выразил мнение, что необходимо создавать условия для развития бизнеса в "изменившейся структуре экономики", а не оказывать помощь предприятиям.

Помимо этого Орешкин добавил, что в настоящее время власти РФ обсуждают внесение изменений в национальные проекты, которые могут предполагать дополнительные действия по поддержке российской экономики, пишет РИА Новости.

Ранее Орешкин сообщил, что по итогам 2020 года Россия может войти в топ-5 экономик мира.