Песков: власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране

Дмитрий Песков отметил, что РФ пока не планирует вводить резерв российских силовиков для помощи белорусскому руководству.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что белорусские власти держат под контролем ситуацию в республике, поэтому Россия на данный момент не собирается вводить резерв силовиков для оказания помощи президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Также он напомнил, что российских правоохранителей отправят в республику только в крайнем случае, если обстановка на белорусской территории "выйдет из-под контроля", пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент РФ Владимир Путин сформировал резерв из силовиков для помощи Белоруссии, где начались массовые протестные акции после выборов главы республики.