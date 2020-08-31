Орешкин: Россия в 2020 году может войти в топ-5 экономик мира

Максим Орешкин считает, что реализации цели войти в пятерку наиболее развитых экономик мира способствовал кризис, вызванный пандемией COVID-19, а также небывалый спад в других странах.

В понедельник помощник российского лидера Максим Орешкин в ходе молодежного форума "Территория смыслов" сообщил, что по итогам текущего года Российская Федерация может войти в число пяти крупнейших экономик мира. Он подчеркнул, что наша страна не отказывалась от этой цели, которая фигурирует в майском указе президента. По его словам, РФ занимает данную строчку в последнем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) на этот год, однако удержаться на таком уровне будет трудно. Также Орешкин добавил, что в 2020 году доходная база бюджета страны будет больше, чем ожидалось.

Кроме того помощник президента отметил, что теперь России нужно будет закрепиться в "пятерке" крупнейших экономик мира, пишет ТАСС.

Ранее Орешкин рассказал, что российская экономика должна восстанавливаться самостоятельно, без новых мер поддержки со стороны государства.