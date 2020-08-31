РФ высылает из страны трех дипломатов Словакии

МИД РФ выразило "решительный протест" из-за необоснованной высылки российских дипломатов из Словакии.

Министерство иностранных дел Российской Федерации, руководствуясь принципом взаимности, приняло решение выслать из страны трех дипломатов Словакии. Уточняется, что российское внешнеполитическое ведомство 31 августа вызвало словацкого посла Петра Припутена и выразило "решительный протест" из-за необоснованной высылки дипломатов России. Об этом сообщается на официальном портале МИД РФ.

Напомним, что 10 августа Братислава уведомила Москву о высылке трех послов России из Словакии по подозрению в шпионаже. Сотрудники российского дипведомтсва покинули страну 13 августа. В свою очередь, РФ пообещала подготовить зеркальный ответ.