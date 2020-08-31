В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

Заседание с участием Тихановской состоится 8 сентября.

Как сообщалось ранее, 8 сентября пройдет заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента Белоруссии. Об этом заявил глава одной из пяти основных политических групп ПАСЕ Тини Кокс. Также, Кокс объяснил причины приглашения Тихановской на заседание ПАСЭ. По его словам, Белоруссия, хотя и не является государством-членом Советом Европы, тем не менее страна связана с СЕ несколькими конвенциями и участием в таких органах Совета Европы, как Венецианская комиссия, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, представители США и Европы выступили с совместным заявлением по ситуации в Белоруссии.