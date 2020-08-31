Путин и Абэ обсудили ситуацию с Курильскими островами

Япония подтвердила важность продолжения работы по заключению мирного соглашения между нашими странами.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. В связи с тем, что ранее премьер Японии заявил о своей отставке, Владимир Путин поблагодарил Синдзо Абэ за совместную работу. Также в ходе переговоров был обсужден вопрос Курильских островов и Абэ подтвердил важность продолжения работы по заключению мирного договора, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о том, что не может больше исполнять обязанности премьер-министра страны. По состоянию здоровья Абэ планирует уйти в отставку.