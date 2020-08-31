Мурашко: крупные поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

Первыми будут прививаться медики и педагоги.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в России. По его словам, уже в сентябре начнут поступать крупные партии новой вакцины от коронавируса "Спутник V". Причем в первую очередь будут вакцинировать врачей и преподавателей. Также Мурашко сообщил, что для проведения пострегистрационного тестирования новой вакцины "Спутник V" набраны 2,5 тыс. добровольцев из необходимых 40 тыс. человек, пишет ТАСС.

Ранее москвичам предложили принять участие в испытании новой вакцины от COVID-19.