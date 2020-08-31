За сутки в России выявлено 4993 новых случая инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных в России достигло 995319.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки российские медики зафиксировали на территории России 4993 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них в Москве выявлено 685 случаев заражения, в Подмосковье - 146, в Санкт-Петербурге - 188.

Всего в России отмечено 995319 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809387 человек вылечилось, 17176 скончалось.

Как ранее сообщал Капитал страны, Минпросвещения заявило о том, что вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной.