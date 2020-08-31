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Кремль прокомментировал ситуацию с пропущенным звонком Путина Трампу

31.08.2020 10:55
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Кремль прокомментировал ситуацию с пропущенным звонком Путина Трампу

Нельзя пропустить звонок, который заранее запланирован.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространенную СМИ информацию экс-главы администрации Терезы Мэй Ника Тимоти о том, что в 2017 году президент США Дональд Трамп якобы пропустил звонок от президента России Владимира Путина. Песков опроверг все подобные заявления подчеркнув, что переговоры лидеров согласовываются заранее и невозможно пропустить звонок, о котором известно и который был запланирован, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры, в ходе которых была запланирована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве.

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