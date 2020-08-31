Россияне стали больше использовать кредитные карты

Граждане России перестали получать и хранить кредитные карты "про запас".

Согласно данным Бюро кредитных историй (БКИ), граждане России стали более активно использовать кредитные карты. Так, россияне перестали хранить их "про запас" и в июле количество граждан, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигло максимального значения за всю историю наблюдений. При этом эксперты предупреждают, что такая ситуация приведет к еще большему росту долговой нагрузки на россиян, так как не все владельцы карт могут уложиться в беспроцентный период использования заемных средств, пишет Коммерсант.

Как ранее сообщал Капитал страны, россиян хотят защитить от злоумышленников, ворующих денежные средства с банковских карт.