Синоптики рассказали о первых заморозках в России

Зима в этом году будет очень холодной.

Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова считает, что зима в России будет очень холодной, с сильными морозами, которые придут на территорию России уже в ноябре. По ее словам, зима точно начнется 7 ноября. При этом холодной будет и осень. Так, в сентябре, согласно прогнозу, который подтверждают и в Гидрометцентре, теплая погода будет только в начале осени, после чего начнет постепенно холодать, пишет URA.RU.

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