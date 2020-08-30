Помощник Александра Лукашенко: переговоров с оппозицией не будет

Николай Латышенок рассказал, что власти Белоруссии подготавливают новую Конституцию.

Помощник белорусского лидера Николай Латышенок во время общения с протестующими около Дворца Независимости заявил, что власти республики не будут проводить переговоры с оппозицией. Он отметил, что руководство Белоруссии собирается вести диалог с инициативными группами. По его словам, сейчас в республике подготавливают новый вариант Конституции. Также Латышенок добавил, что президентские выборы прошли честно, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что глава Белоруссии Александр Лукашенко вышел из своей резиденции с автоматом в руках.