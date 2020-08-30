Александр Лукашенко вышел из своей резиденции с автоматом в руках

В воскресенье, 30 августа, в Минске проходит несанкционированная протестная акция белорусской оппозиции.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на вопрос издания РИА Новости о том, следит ли президент Белоруссии Александр Лукашенко за ситуацией в Минске и где глава государства сейчас находится, прислала его фотографию, на которой он стоит в бронежилете и с автоматом в руках возле Дворца Независимости.

Напомним, что сегодня в белорусской столице проходит несанкционированная протестная акция оппозиции. Сначала ее участники собрались на проспекте Независимости в центре Минска, а затем переместились к Дворцу Независимости, где располагается резиденция главы государства.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона признает выборы президента в Белоруссии состоявшимися и легитимными.