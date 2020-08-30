Минюст Германии получил запрос от России по делу Навального

Немецкий Минюст подтвердил, что российские прокуроры отправили запрос о правовой помощи по делу оппозиционера РФ 27 августа.

Министерство юстиции Германии сообщило, что ведомство получило запрос от Российской Федерации о правовой помощи в связи с делом главного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в воскресенье передает издание РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

Напомним, что в четверг, 27 августа, российская Генпрокуратура запросила результаты медицинского обследования и данные о предварительном диагнозе оппозиционера, который поставили врачи из берлинской клиники Charite, поскольку прокуроры из России не увидели преступных действий в отношении Навального.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что строительство энергетического проекта "Северный поток - 2" некорректно связывать с инцидентом с российским оппозиционером.