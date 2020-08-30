Сергей Собянин рассказал, как пройдет День города в Москве

Столичный мэр считает, что город и московские предприятия смогут преодолеть все трудности, связанные с пандемией COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести" на канале "Россия 1" сообщил, что в этом году празднование Дня города пройдет без массовых гуляний и без традиционного фейерверка. Он отметил, что данное мероприятие в столице пройдет спокойно и по-домашнему – "в скверах, парках и на фестивальных площадках". По словам Собянина, праздник заключается в том, что в Москве сняты почти все ограничительные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Также мэр выразил уверенность, что город и столичные предприятия смогут преодолеть все трудности, вызванные пандемией COVID-19, пишет ТАСС.

Справка

Москве в 2020 году исполняется 873 года. Традиционно День города в российской столице проходит в первые выходные осени. В текущем году мероприятие выпало на 5 и 6 сентября. Основной темой празднования станут музеи, жители Москвы и гости города смогут бесплатно побывать в 90 столичных музеях и выставочных залах. Уточняется, что из-за угрозы распространения коронавируса посетить их можно будет по предварительной записи, которая стартует 1 сентября.