Российские врачи выявили 4980 новых случаев заражения COVID-19

На сегодняшний день в России общее количество инфицированных достигло 990326 человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщили, что за минувшие 24 часа российские врачи обнаружили 4980 новых случаев инфицирования COVID-19. Уточняется, что наибольшее количество заболевших было выявлено в Москве (695), Санкт-Петербурге (186) и Московской области (165).

В штабе добавили, что за все время эпидемии коронавируса в России общее число заразившихся составило 990326 человек, из больниц выписали 806982 пациента, 17093 инфицированных умерло.

Напомним, что вакцинация российских учителей от COVID-19 будет проходить только на добровольной основе.