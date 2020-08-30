Минпросвещения: вакцинация учителей против COVID-19 будет добровольной

Евгений Семченко подчеркнул, что россиянам рекомендуют делать прививку от коронавируса, однако она будет проходить исключительно на добровольной основе.

Глава департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Евгений Семченко в воскресенье, 30 августа, в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что учителя российских школ имеют право отказаться делать прививку против новой коронавирусной инфекции. По его словам, вакцинация от COVID-19 для всех педагогов будет добровольной, даже если гражданин входит в группу риска по данному заболеванию.

Ранее лидер России Владимир Путин подтвердил, что новый учебный год в стране начнется 1 сентября 2020 года. Глава государства добавил, что российские власти сделают все возможное для защиты здоровья преподавателей и учащихся.