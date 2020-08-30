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Путин и Лукашенко снова провели телефонные переговоры

30.08.2020 13:16
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Путин и Лукашенко снова провели телефонные переговоры

Разговор лидеров России и Белоруссии стал пятым по счету после начала протестных акций в республике.

Российский глава Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего коллегу из Белоруссии с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того главы государств обсудили все актуальные вопросы, включая ситуацию на территории республики и обстановку около ее границ. В сообщении также сказано, что Путин и Лукашенко "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества" и договорились расширять взаимовыгодное партнерство в различных областях. Помимо этого президенты России и Белоруссии условились провести встречу в столице РФ в ближайшие недели. Отмечается, что точная дата беседы пока не определена.

Ранее "Капитал страны" писал, что Владимир Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии.

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