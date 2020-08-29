Энергетическая безопасность Германии зависит от российского трубопровода "Северный поток - 2".

Будущее Германии непосредственно связано с Россией. Об этом заявило издание Politico. Отмечается, что Германия выражает твердое намерение стать независимой страной в отношении энергоносителей, а добиться этого можно с помощью России. Именно поэтому строительство российского газопровода "Северный поток - 2" будет завершено, несмотря на серьезное сопротивление со стороны США, которые стремятся убрать с газового рынка конкурента, в лице России, пишет Газета.ру.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением о необходимости завершить строительство российского трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.