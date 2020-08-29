США и Европа выступили с совместным заявлением по Белоруссии

Обращение к белорусским властям опубликовала Британия.

На официальном сайте МИД Британии появилось совместное заявление США, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии сделанное по ситуации, которая в настоящее время сложилась в Белоруссии. Так, политики призывают белорусские власти выполнять международные обязательства, взятые страной. Также, в заявлении озвучено требование о немедленном прекращении преследования оппозиции, освобождении всех политических заключенных и прекращении угроз применения военной силы против белорусских граждан, пишет RT.

Напоминаем, что в Германии заявили о возможном введении санкционных ограничений в отношении России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.