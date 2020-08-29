Bloomberg: доллар может снизиться до 70 рублей

Проблемы с Алексеем Навальным и Белоруссией не окажут влияния на курс рубля.

В ближайшее время рубль укрепится по отношению к доллару на 6%. К такому выводу, как сообщает Bloomberg, пришли аналитики Citigroup и Sova Capital. В своих прогнозах эксперты исходят из привязки курса рубля к нефтяным ценам, которые повысились в среднем на 30% по сравнению с апрелем текущего года. Также эксперты считают, что ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и протестами в Белоруссии не окажут негативного влияния на рубль. Предвыборная кампания в США не даст американским политикам сконцентрироваться на санкционных ограничениях в отношении России, пишет РИА Новости.

Тем не менее аналитики Fitch Solution считают, что российские банки могут лишиться доступа к расчетам в долларах США.