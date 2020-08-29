СК проверит сделку по отчуждению акций Башкирской содовой компании

Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что специалисты комитета проведут все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств отчуждения акций Башкирской содовой компании. Будет выяснено, каким образом государство лишилось контрольного пакета акций крупнейшего российского предприятия. Также работниками СК будет дана правовая оценка действий чиновников, принимавших участие в совершении сделки, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее президент России Владимир Путин поручил проверить законность проведения сделки по отчуждению акций БСК.