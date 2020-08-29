Новый учебный год в России начнется 1 сентября

Владимир Путин считает, что необходимо сделать все для выполнения санитарных требований вчарей, хотя иногда носить маски и тяжело.

Президент России Владимир Путин, в ходе интервью журналисту Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1", подтвердил, что новый учебный год традиционно начнется 1 сентября. При этом президент заявил о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования медиков. По словам Владимира Путина, необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить защиту и преподавателей и учащихся, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Госдуме предлагали отложить начало учебного года до 1 октября, но в Минпросвещения не поддержали инициативу депутатов.